गोरखपुर में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन विवाद में घायल बुजुर्ग की मौत, गांव में तनाव

संवाद सूत्र, उनवल। लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन में हुए विवाद के दौरान मारपीट में घायल तालनवर, टोला मंगलपुर निवासी कल्पनाथ की मौत हो गई। करीब एक महीने से उनका उपचार चल रहा था। इधर, मौत की सूचना मिलते ही गांव में तनाव का माहौल हो गया। दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने आ गए।

सूचना मिलते ही खजनी थाना प्रभारी जयंत सिंह समेत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स तैनात कर पिकेट ड्यूटी बढ़ा दी है।



22 अक्टूबर को लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुराने विवाद को लेकर धनु निषाद और जमुना निषाद के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। पुलिस ने धनु निषाद की तहरीर पर केस दर्ज किया और जांच के दौरान आरोपित पक्ष के सुजीत, मनोज और लालचंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

अन्य आरोपितो की तलाश जारी थी। इस मारपीट में धनु पक्ष से कल्पनाथ को चोटें आई थी। लेकिन, जब पुलिस ने उनका मेडिकल जांच कराया तो केवल दाहिने हाथ की कलाई में सूजन का उल्लेख चिकित्सकों द्वारा किया गया था और कोई गंभीर चोट दर्ज नहीं हुई।