    गोरखपुर में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन विवाद में घायल बुजुर्ग की मौत, गांव में तनाव

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:48 AM (IST)

    उनवल में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट में घायल कल्पनाथ की मौत हो गई, जिससे गांव में तनाव फैल गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। मृतक के परिजनों ने मारपीट में लगी चोटों को मौत का कारण बताया है, जबकि पुलिस का कहना है कि कल्पनाथ सांस की बीमारी से भी पीड़ित थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है।


    संवाद सूत्र, उनवल। लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन में हुए विवाद के दौरान मारपीट में घायल तालनवर, टोला मंगलपुर निवासी कल्पनाथ की मौत हो गई। करीब एक महीने से उनका उपचार चल रहा था। इधर, मौत की सूचना मिलते ही गांव में तनाव का माहौल हो गया। दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने आ गए।

    सूचना मिलते ही खजनी थाना प्रभारी जयंत सिंह समेत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स तैनात कर पिकेट ड्यूटी बढ़ा दी है।

    22 अक्टूबर को लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुराने विवाद को लेकर धनु निषाद और जमुना निषाद के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। पुलिस ने धनु निषाद की तहरीर पर केस दर्ज किया और जांच के दौरान आरोपित पक्ष के सुजीत, मनोज और लालचंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    अन्य आरोपितो की तलाश जारी थी। इस मारपीट में धनु पक्ष से कल्पनाथ को चोटें आई थी। लेकिन, जब पुलिस ने उनका मेडिकल जांच कराया तो केवल दाहिने हाथ की कलाई में सूजन का उल्लेख चिकित्सकों द्वारा किया गया था और कोई गंभीर चोट दर्ज नहीं हुई।

    इसी बीच 20 नवंबर को कल्पनाथ निषाद उपचार के दौरान मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि 22 अक्टूबर की मारपीट में लगी चोटें से ही उनकी मौत हुई। लगातार उनका उपचार चल रहा था। हालांकि तनाव के बीच जब पुलिस गांव पहुंची तो पूछताछ में सामने आया कि कल्पनाथ लंबे समय से सांस की बीमारी से जूझ रहे थे।

    गांव में तनाव और स्वजन के आरोप पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिएभेज दिया है। थाना प्रभारी खजनी जयंत कुमार सिंह ने बताया कि गांव में स्थिति सामान्य है। पिकेट पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस निगरानी रख रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।