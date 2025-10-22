गोरखपुर में दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकाला, पति समेत सात पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, मुंडेरा बाजार। बरईपार की दिव्या सिंह ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए चौरी चौरा थाने में तहरीर दी। पति समेत ससुरालियों पर कमरे में बंद कर मारने पीटने और फिर घर से निकालने का आरोप लगाया।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समेत सात लोगों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिव्या सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी आ फरवरी 2019 को बड़हलगंज थाना के पटना घाट निवासी पियूष सिंह से हुई थी। शुरूआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया।

दिव्या का आरोप है कि पति पियूष सिंह कम दहेज लाने को लेकर ताने मारने लगा और फिर गाली-गलौज व मारपीट शुरू कर दी। पति, ससुर शिवशंकर, सास विद्यावती और चार ननदें लगातार दबाव बना रहे थे कि उसका भाई जो आर्मी में है, उससे दस लाख रुपये मंगवाए।