गोरखपुर में सरकारी लाइट ठीक करने को लेकर बवाल, दंपती और बच्चे पर हमला
गोरखपुर के बनकटवा में सरकारी लाइट ठीक करने के दौरान एक दंपती पर हमला हुआ। आरोप है कि पड़ोसियों ने अभिषेक शर्मा को पीटा और बीच-बचाव करने आई उनकी पत्नी और बच्चे को भी नहीं बख्शा। घायल अभिषेक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ के बनकटवा काली मंदिर क्षेत्र में सड़क पर लगी सरकारी लाइट को ठीक करना एक दंपती को भारी पड़ गया। मामूली विवाद ने मंगलवार की रात मारपीट का रूप ले लिया। आरोप है कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने न सिर्फ युवक को पीटा, बल्कि बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भी नहीं बख्शा।
इसमें युवक की हालत गंभीर है, प्राइवेट अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने नामजद छह लोगों पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बनकटवा निवासी कृति शर्मा ने गोरखनाथ थाने में तहरीर देकर बताया कि 12 अक्तूबर की रात करीब 11 बजे उनके पति अभिषेक शर्मा सड़क पर लगी खराब सरकारी लाइट को सीधा कर रहे थे।
इसी दौरान पड़ोस के संजय पांडेय, जंग बहादुर पांडेय, मोनू उपाध्याय, शैला पांडेय, लक्ष्मी उपाध्याय और प्रीति उपाध्याय वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए अभिषेक से मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर वह जब अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर बाहर आईं, तो आरोपितो ने उन्हें भी पीटा और बच्चे को पैर से मारा।
बच्चा दीवार से टकराकर घायल हो गया। घटना के बाद घायल अवस्था में अभिषेक को आनंद लोक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गोरखनाथ पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
