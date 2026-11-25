रत्नेश शुक्ल, गोरखपुर। राप्ती का किनारा। कार्तिक पूर्णिमा के चन्द्रमा का उजियारा। जनसमूह के मन में हिलोरे मारता देव दीपावली का जयकारा। एक आह्वान और सैकड़ों हाथ जुट गए सवा लाख दीपों को प्रज्वलित करने में। कार्तिक पूर्णिमा की पावन संध्या पर मंगलवार को राप्ती नदी का गुरु गोरक्षनाथ घाट इस तरह एक अभूतपूर्व सामूहिक संकल्प और सामाजिक एकता का साक्षी बना।

दैनिक जागरण के देव दीपावली महोत्सव में जब सवा लाख दीप एक साथ प्रज्वलित हुए, तो सुनहरी आभा से नहाए घाट को देखकर पूर्णिमा का उजियारा भी लजाया लगा। चंद मिनटों में जो आभा उभरी उसने हर नयन को तृप्त कर दिया। लगा मानो धरा पर आकाशगंगा उतर आई है।

इस भव्य उत्सव की नींव सुबह से ही पड़नी शुरू हो गई थी। सूर्य की पहली किरण के साथ ही राजघाट की सीढ़ियों पर उत्साह और अनुशासन का अनूठा संगम देखने को मिला। विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक संगठनों के स्वयंसेवकों, स्कूली छात्र-छात्राओं, एनसीसी कैडेटों और स्थानीय नागरिकों ने बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के स्वतःस्फूर्त भाव से मोर्चा संभाल लिया।

घंटों की कड़ी मेहनत के बाद घाट की हर सीढ़ी और चबूतरे पर दीपों की सटीक और कलात्मक ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गईं। दोपहर होते-होते दीपों की लंबी कतारें पूरी तरह आकार ले चुकी थीं। इसके बाद युवाओं और बच्चों की टोलियों ने अत्यंत सावधानी और धैर्य के साथ हर एक दीप में तेल डालने और रुई की बाती लगाने का कार्य पूरा किया।

शाम ढलने के साथ ही घाट पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया। जैसे ही पूर्व दिशा में पूर्णिमा के चंद्रमा ने अपनी चांदनी बिखेरी, अतिथियों ने मुख्य वेदी पर दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। अतिथियों के आह्वान के साथ ही घाट पर मौजूद सैकड़ों हाथ एक साथ दीपों को रोशन करने में जुट गए। महज कुछ ही मिनटों के भीतर टिमटिमाती लौ का यह सिलसिला एक विशाल प्रकाश पुंज में बदल गया। बहती राप्ती की लहरों पर पड़ती सवा लाख दीपों की परछाई ने पूरे वातावरण को अत्यंत मनोरम और पावन बना दिया।

सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित दैनिक जागरण के इस प्रयास ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि जनभागीदारी से किसी भी सांस्कृतिक अभियान को जनआंदोलन का रूप दिया जा सकता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के चेहरे पर अपने हाथों से जलाए गए दीपों की चमक और इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने का संतोष साफ झलक रहा था। पूरा तट देर रात तक उत्सवी माहौल, लोकमंगल की कामना और सांस्कृतिक गौरव के भाव से ओतप्रोत रहा।