गोरखपुर में देवरिया बाईपास सर्विस लेन का होगा चौड़ीकरण, 11 करोड़ से बदलेगी तस्वीर; बड़ी आबादी को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। देवरिया बाईपास रोड के निकट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से बुद्ध विहार पार्ट सी होते हुए फरसहिया तालाब तक आवागमन आसान बनाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) सर्विस लेन का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कराने जा रहा है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सर्विस लेन को दोनों तरफ चौड़ा कर सात मीटर का बनाया जाएगा।

इसके साथ ही एक तरफ नाली का निर्माण भी कराया जाएगा। देवरिया बाईपास से सटी लेन और आसपास की आंतरिक गलियों के विकास पर करीब 11 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अवस्थापना निधि से होने वाले इस कार्य से करीब दस कालोनियों की 30 हजार से अधिक की आबादी को राहत मिलेगी।

जीडीए के मुख्य अभियंता किशन सिंह के अनुसार, वर्तमान में पंचमुखी हनुमान मंदिर से फरसहिया तालाब तक करीब 3500 मीटर लंबी सड़क 3.5 मीटर चौड़ी आरसीसी की बनी है। इसके दोनों तरफ 1.75-1.75 मीटर चौड़ाई बढ़ाकर इसे सात मीटर का किया जाएगा। सड़क के एक तरफ नाली भी बनाई जाएगी। इससे सड़क पर वाहनों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी और जलनिकासी की समस्या से भी राहत मिलेगी।

621 मीटर गलियों में भी बनेगा फुटपाथ मुख्य अभियंता के मुताबिक, मुख्य सड़क के अलावा आसपास की आंतरिक गलियों का भी कायाकल्प किया जाएगा। करीब 621 मीटर लंबाई में डामर सड़क बनाई जाएगी। इसके दोनों तरफ एक-एक मीटर चौड़े इंटरलाकिंग टाइल्स के फुटपाथ और नाली का निर्माण कराया जाएगा।

सड़क पर रोड मार्किंग और कैटआइ भी लगाई जाएंगी, जिससे रात में आवागमन सुरक्षित हो सके। सड़क की मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए सिरे से निर्माण और चौड़ीकरण की योजना तैयार की गई है। देवरिया बाईपास से जुड़ा यह मार्ग आसपास की कई कालोनियों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है।

सड़क चौड़ी होने से स्थानीय लोगों के साथ ही इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी सहूलियत मिलेगी। जीडीए की योजना का उद्देश्य मुख्य मार्ग के साथ आंतरिक गलियों में भी बेहतर आवागमन और जलनिकासी की व्यवस्था विकसित करना है।