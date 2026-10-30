लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर से हटेगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट ने नगर निगम को दिया कार्रवाई का आदेश

विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर के आसपास बचे अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी अवैध कब्जेदारों को पहले ही नोटिस दी जा चुकी है, इसलिए नए सिरे से नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है।

ध्वस्तीकरण की तारीख कम से कम सात दिन पहले सर्कुलेट करनी होगी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने अनुराधा सिंह व अन्य के नाम से दर्ज स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से हटाए गए अतिक्रमणों की तस्वीरें प्रस्तुत की गईं।