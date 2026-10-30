बिजनौर के जाहर दीवान मेले पर DM के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- डीएम खुद को ना समझें सिविल जज

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिजनौर के गांव फीना में लगने वाले पारंपरिक धार्मिक मेले जाहर दीवान (नौमी) के प्रबंधन को लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने सार्वजनिक आर्य इंटर कालेज की याचिका पर यह आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा, प्रथमदृष्टया जिलाधिकारी का आदेश, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। डीएम ने ऐसा आदेश दिया मानो वह ट्रस्ट प्रबंधन के लिए योजना बनाने वाली सिविल कोर्ट हों। यह आदेश 1997 की डिक्री के भी खिलाफ है। अदालत ने कहा कि जिलाधिकारियों को पहले भी दूसरे अधिकारियों या जजों के अधिकार क्षेत्र में आदेश न देने की चेतावनी दी गई है।

याची के अनुसार, गांव फीना के प्लाट संख्या 981 और 997 पर वर्षों से यह मेला लगता है। आयोजन अधिकार को लेकर विवाद के बाद समिति ने गांव सभा के खिलाफ सिविल कोर्ट में 1982 में वाद दायर किया था। द्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन, बिजनौर ने दो दिसंबर 1997 को समिति के पक्ष में डिक्री पारित की थी।