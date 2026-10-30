आगरा: लूट के आरोपितों को पकड़ने पहुंची दिल्ली पुलिस पर पथराव, वर्दी फाड़ी और बदमाशों को छुड़ा ले गई भीड़; 3 पर FIR

जागरण संवाददाता, आगरा। लूट के आरोपितों को पकड़ने आई दिल्ली पुलिस पर मंगलवार रात भीड़ ने हमला बोल दिया। पथराव कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। अफरातफरी के बीच आरोपितों को छुड़ाकर भगा दिया। स्थानीय पुलिस को साथ नहीं लेने से दिल्ली पुलिस को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। सूचना पर हरीपर्वत थाने की पुलिस पहुंच गई, लेकिन तब तक आरोपित भाग चुके थे। तीन महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

दिल्ली नार्थ के थाना सब्जी मंडी क्षेत्र में हुई लूट में अभिषेक उर्फ जूडी और अनिकेत उर्फ कालू निवासी गिहारा बस्ती हरीपर्वत वांछित थे। मंगलवार रात 11 बजे इंस्पेक्टर संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंची। दिल्ली पुलिस के एसआइ सुमित ने बताया कि दोनों आरोपितों अभिषेक और अनिकेत को पकड़कर कार में बिठाने के बाद स्थानीय थाने के लिए निकले।