गोद में बच्चा और साथ में पति, बागपत में देवर संग शादी करने सामूहिक विवाह के मंडप पहुंची महिला

जहीर हसन, बागपत। रिश्तों के अनोखे ताने-बाने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला गोद में बच्चा और साथ में पति को लेकर 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के तहत अपने ही देवर से शादी रचाने पहुंच गई।

जब अधिकारियों ने पड़ताल के दौरान कानूनी तलाक के कागजात मांगे, तो उसने सादे कागज पर लिखा पंचायत का फैसला थमा दिया और साफ कह दिया-"पति पसंद नहीं है, इसलिए शादी तो देवर से ही करूंगी।" मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 220 आनलाइन आवेदन आए थे। इनमें से 149 जोड़े पात्र मिलने पर 25 अक्टूबर में शादी करा दी गई है।

कुछ आवेदन निरस्त हो गए। निरस्त हुए आवेदनों की पड़ताल के दौरान ही यह मामला सामने आया। जांच के दौरान जब अधिकारी ने महिला को बुलाकर तलाक के कानूनी दस्तावेज मांगे तो वह बोली यह यह मेरे पति हैं, जो मुझे पसंद नहीं हैं, इसलिए मुझे देवर से शादी करनी है।