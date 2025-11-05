यूपी के इस शहर में अवैध प्लाटिंग पर गरजा बुलडोजर, मच गई अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अवैध निर्माण के खिलाफ गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने एक बार फिर अभियान तेज कर दिया है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के निर्देश पर मंगलवार को प्राधिकरण की टीम ने एम्स क्षेत्र के बहरामपुर में लगभग 4.50 एकड़ क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग कर बसाई जा रही दो कालोनियों को ध्वस्त कर दिया।

प्राधिकरण के ओएसडी व प्रभारी वाद प्रखर उत्तम के नेतृत्व में एम्स थाना क्षेत्र के बहरामपुर में 2.50 एकड़ और दो एकड़ में की गई प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्लाटिंग सौरभ यादव द्वारा की जा रही थी। अधिशासी अभियंता प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बिना ले आउट स्वीकृत कराए ही दोनों कालोनियां विकसित की जा रही थी। उन्होंने बताया कि यूपी नगर नियोजन और विकास अधिनियम के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

डेढ़ साल में जीडीए ने अवैध कालोनियों को ध्वस्त कर 500 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया है। ये सभी कालोनियां वर्ष 2020-21 में प्राधिकरण सीमा विस्तार के बाद तेजी से बसाई गई थीं। नई महायोजना 2031 के निर्माण के दौरान ही इन कालोनियों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए थे।