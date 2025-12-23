यूपी के इस शहर में लाइटिंग से झलकेगी सांस्कृतिक पहचान, मंदिर परिसर में लगेंगी त्रिशूल-डमरू के डिजाइन वाली लाइटें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले को इस वर्ष और अधिक भव्य, आकर्षक एवं सुव्यवस्थित स्वरूप देने की तैयारी नगर निगम की ओर से की जा रही है। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षक लाइटिंग के माध्यम से गोरखपुर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की झलक दिखाई जाएगी। इसके लिए मेला क्षेत्र के डिवाइडरों पर त्रिशूल और डमरू के डिजाइन में विशेष सजावटी लाइटें लगाई जाएंगी। इन लाइटों की डिजाइन को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए मेला परिसर में दो भव्य और आकर्षक स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। पूरे मेला क्षेत्र में पर्याप्त पथ-प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम की ओर से मेला परिसर के भीतर और बाहर ब्रांडिंग के साथ कटआउट और संदेश बोर्ड लगाए जाएंगे।

इनके माध्यम से स्वच्छता, सुरक्षा और अनुशासन को लेकर श्रद्धालुओं को जागरूक किया जाएगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं, ताकि मेले के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए विशेष पहल खिचड़ी मेले को पूरी तरह पालिथीन मुक्त बनाने के लिए विशेष पहल की जा रही है। श्रद्धालु प्रसाद और खिचड़ी केवल जूट बैग में ही चढ़ा सकेंगे। नगर निगम की ओर से श्रद्धालुओं को निशुल्क जूट बैग भी उपलब्ध कराए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख स्थानों पर जूते-चप्पल रखने के लिए निश्शुल्क स्टैंड लगाए जाएंगे।