गोरखपुर में प्रेमी युगल ने उठाया खौफनाक कदम, जहर खाकर काट ली हाथ की नसें
गोरखपुर में एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर और हाथ की नसें काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। आत्महत्या के प्रयास का कारण अज्ञात है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रेम प्रसंग के विरोध से आहत एक नाबालिग छात्रा और युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों ने गुरुवार रात जहर खाकर अपने हाथ की नसें काट लीं। गंभीर हालत में उन्हें गुलरिहा क्षेत्र में रामपुर गांव के पास अचेत अवस्था में पाए जाने पर स्थानीय लोगों ने बीआरडी मेडिकल कालेज पहुंचाया, जहां दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है।
किशोरी स्थानीय विद्यालय की कक्षा नौ की छात्रा है, जबकि युवक उसी स्कूल की बस चलाता है। दोनों के बीच करीब एक वर्ष से प्रेम संबंध थे। बताया जा रहा है कि युवक और छात्रा ने गुरुवार सुबह मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद दोनों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।
वीडियो सामने आने के बाद दोनों के परिजन आक्रोशित हो उठे और इस संबंध का विरोध किया। कहा जा रहा है कि इसी विरोध और मानसिक दबाव में आकर दोनों ने रात में यह आत्मघाती कदम उठाया। गुरुवार देर रात जब वे घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की।
रात करीब 10 बजे रामपुर गांव के पास दोनों अचेत अवस्था में पड़े मिले। आसपास के लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। गुलरिहा थाना पुलिस ने दोनों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा। चिकित्सकों के अनुसार, दोनों के शरीर में जहर के लक्षण हैं और हाथ की नसें भी गहराई तक कटी हुई थीं।
उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है और उनकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों परिवार एक-दूसरे के विरुद्ध पहले भी शिकायत कर चुके हैं। किशोरी के नाबालिग होने के कारण मामला संवेदनशील माना जा रहा है।
गुलरिहा थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। घटना के संबंध में किसी ने तहरीर नहीं दी है।
