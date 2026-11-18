जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को कैंपियरगंज वन क्षेत्र के भारीवैसी में प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वह 621.05 करोड़ की 16 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व 171.13 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसको लेकर तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। मजदूर हेलीपैड तैयार करने में लगे हैं।

कैंपियरगंज के भारीवैसी में आयोजित होने वाले शिलान्यास व लोकार्पण समारोह में सबसे अहम मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय (फारेस्ट्री एंड हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी) है। यह प्रदेश का पहला वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय होगा। 50 हेक्टेयर (123.55 एकड़) क्षेत्र में बनने वाले इस विश्वविद्यालय के निर्माण पर 491 करोड़ रुपये से अधिक लागत आएगी।