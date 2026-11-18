संवाद सूत्र, पिपरौली, (गोरखपुर)। अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए बस्ती-अयोध्या हाईवे को मंगलवार दोपहर 12 बजे से 36 घंटे के लिए डाइवर्ट (दिशा बदलना) कर दिया गया है। लिंक एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट छपिया के पास बैरिकेडिंग कर बस्ती-लखनऊ की ओर जाने वाली गाड़ियों को लिंक एक्सप्रेसवे के रास्ते भेजा जा रहा है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी गाड़ी वालों से उनका गंतव्य पूछकर उन्हें रास्ता बता रहे हैं।

पुलिस का कहना है कि परिक्रमा में भारी भीड़ के कारण होने वाली असुविधा से बचने के लिए ही यह व्यवस्था की गई है। वाहन चालकों ने कहा कि डाइवर्जन का अब अच्छा विकल्प लिंक एक्सप्रेसवे मिल गया है। पहले के समय में 4-5 दिन तक गाड़ियों को हाईवे पर ही खड़ा रहना पड़ता था।

अब कम समय में गंतव्य तक पहुंच जा रहे हैं। हालांकि, डाइवर्जन के बाद एनएचएआई के तेनुआ टोल प्लाजा और लिंक एक्सप्रेसवे के भगवानपुर टोल प्लाजा के कर्मचारियों में गाड़ियों को अपने-अपने रास्ते भेजने को लेकर कहासुनी भी हो गई।