संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। दीपावली (Diwali 2026) और छठ पर्व (Chhath Puja 2026) के बाद यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने छपरा से दिल्ली के बीच एक फेरे के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेन (Chhapra Delhi Special Train) चलाने का निर्णय लिया है।

गाड़ी संख्या 05053 छपरा-दिल्ली त्योहार विशेष ट्रेन 18 नवंबर को छपरा से रात नौ बजे रवाना होगी। रेलवे की समय-सारणी के अनुसार, ट्रेन रात 10:35 बजे थावे पहुंचेगी और दो मिनट ठहराव के बाद 10:37 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी।

थावे के बाद कहां-कहां रुकेगी ट्रेन? ट्रेन थावे के बाद तमकुही रोड से रात 11:20 बजे और पडरौना से 11:58 बजे प्रस्थान करेगी। अगले दिन रामकोला से रात 12:30 बजे, कप्तानगंज से 1:05 बजे और गोरखपुर से 2:40 बजे गुजरेगी।