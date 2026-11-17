जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से दुर्ग जाने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। रेलवे ने ट्रेन संख्या 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस के परिचालन मार्ग में अस्थायी बदलाव किया है। इसके तहत ट्रेन निर्धारित आठ तिथियों पर अपने सामान्य मार्ग से नहीं चलेगी। इन दिनों ट्रेन टाटानगर और गम्हरिया स्टेशन के बजाय कांड्रा और सीनी जंक्शन होकर परिचालित की जाएगी। इस बदलाव का असर टाटानगर और गम्हरिया जाने वाले यात्रियों की यात्रा पर पड़ सकता है।

8 दिनों तक बदले हुए रूट से चलेगी साउथ बिहार एक्सप्रेस रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस आठ निर्धारित तिथियों पर परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इन तिथियों में ट्रेन टाटानगर जंक्शन और गम्हरिया स्टेशन के बजाय कांड्रा जंक्शन और सीनी जंक्शन होकर अपनी यात्रा पूरी करेगी। यात्रियों को इस बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।

टाटानगर और गम्हरिया जाने वाले यात्रियों को हो सकती है परेशानी रूट में बदलाव का सबसे अधिक असर उन यात्रियों पर पड़ सकता है, जिन्हें टाटानगर या गम्हरिया स्टेशन पर उतरना है। निर्धारित तिथियों में ट्रेन इन स्टेशनों के बजाय दूसरे मार्ग से गुजरेगी। ऐसे में यात्रियों को टिकट बुक करने और यात्रा शुरू करने से पहले बदले हुए मार्ग और ठहराव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।