जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विमानों की सुरक्षित उड़ान में बाधा बनने वाले कारकों पर अंकुश लगाने के लिए जल्द ही वायुसेना स्टेशन गोरखपुर में उच्चस्तरीय बैठक होगी। एयरफील्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी (एईएमसी) की इस बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त करेंगे। वायुसेना स्टेशन स्थित लायड हाल में होने वाली बैठक में एयरफील्ड के आसपास पतंगबाजी, कबूतरबाजी और अनधिकृत ड्रोन संचालन पर रोक लगाने के साथ ही कचरा प्रबंधन और यातायात व्यवस्था सुधारने पर चर्चा होगी।

प्रत्येक छह महीने पर होने वाली इस बैठक में नागरिक प्रशासन और वायुसेना के अधिकारी सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। स्टेशन एयरोस्पेस सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन आफिसर विंग कमांडर दीपांश शर्मा बैठक के सचिव होंगे। बैठक में एयरफील्ड के 10 किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने और कबूतर पालने पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जारी करने का मुद्दा प्रमुखता से उठेगा।

इसके अलावा एयरफील्ड के आसपास अनधिकृत ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने के उपायों पर भी चर्चा होगी। रामगढ़ ताल और नंदानगर क्षेत्र में खुले में कचरा फेंकने पर रोक लगाने तथा ठोस और तरल कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था बनाने पर जोर रहेगा। एयरफील्ड के 20 किलोमीटर के दायरे में मृत पशुओं के निस्तारण और स्वच्छता व्यवस्था की भी समीक्षा होगी।



बस स्टैंड की शिफ्टिंग और जाम का मुद्दा भी उठेगा

वायुसेना के तकनीकी क्षेत्र की दीवार के सामने एक अक्टूबर 2023 को स्थानांतरित किए गए बस स्टैंड का मुद्दा भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। यहां यात्रियों की भीड़ और खाद्य पदार्थों की दुकानें सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय बनी हुई हैं। नंदानगर पुलिस चौकी से आकाश विहार गेट तक रेलवे क्रासिंग पर लगने वाले जाम और सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर अवैध पार्किंग की समस्या पर भी चर्चा होगी। पार्किंग और जाम के कारण आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में होने वाली देरी को रोकने के उपाय तलाशे जाएंगे।