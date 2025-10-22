Language
    गोरखपुर में पटाखा फोड़ने से मना करने पर दो पक्षों में मारपीट, युवक का फटा सिर

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    गोरखपुर के पीपीगंज में दीपावली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। सपहिया गांव के इंद्रजीत ने जोगीचक टोले के युवकों को पटाखा फोड़ने से मना किया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पथराव में इंद्रजीत के सिर पर गंभीर चोट आई है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    तहरीर मिलने के बाद पीपीगंज पुलिस जांच में जुटी

    संवाद सूत्र, पीपीगंज। नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार सपहिया गांव और भरोहिया के जोगीचक टोले के बीच दीपावली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने मारपीट और पथराव का रूप ले लिया। दोनों पक्षों से दो लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवक का सिर फट गया।

    सपहिया निवासी युवक इंद्रजीत ने सोमवार की शाम सड़क पर पटाखा फोड़ रहे जोगीचक टोले के युवकों से ऐसा न करने का आग्रह किया। उसने कहा कि इससे कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन बात बढ़ गई और जोगीचक पक्ष के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई।

    देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से जमकर ईंट-पत्थर चलने लगे। इस घटना में इंद्रजीत के सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरे पक्ष के एक युवक के हाथ में चोट लगी है। दोनों पक्षों ने पीपीगंज थाने में तहरीर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।