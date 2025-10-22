गोरखपुर में पटाखा फोड़ने से मना करने पर दो पक्षों में मारपीट, युवक का फटा सिर

संवाद सूत्र, पीपीगंज। नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार सपहिया गांव और भरोहिया के जोगीचक टोले के बीच दीपावली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने मारपीट और पथराव का रूप ले लिया। दोनों पक्षों से दो लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवक का सिर फट गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सपहिया निवासी युवक इंद्रजीत ने सोमवार की शाम सड़क पर पटाखा फोड़ रहे जोगीचक टोले के युवकों से ऐसा न करने का आग्रह किया। उसने कहा कि इससे कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन बात बढ़ गई और जोगीचक पक्ष के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई।