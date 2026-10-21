गोरखपुर में जब अफसरों ने मोड़ा मुंह, तो जनता ने फावड़ा उठाकर दूर किया जलभराव

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हड़हवा फाटक रोड पर कुम्हार टोली में जलभराव की समस्या के समाधान की गुहार लगाते हुए जनता ने कई पत्र लिखे, लेकिन सेतु निगम की फाइलों की ढेर ने उनकी कलम कुचल दी। अगस्त से लगातार होती गुहार नक्कारखाने में तूती की आवाज साबित हुई, तो जनता को खुद मोर्चा लेना पड़ा।

नागरिकों ने रविवार दोपहर खुद ही फावड़ा थाम लिया। सेतु निगम के नाले की दीवार में बड़ी जगह बना दी। इसके बाद मोहल्लों का पानी तेजी से निकलने लगा। नागरिकों का नेतृत्व पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने किया। पार्षद ने बताया कि हड़हवा फाटक कुम्हार टोली में सेतु निगम की ओर से नाला बनाए जाने के बाद जलभराव की समस्या गहराने लगी थी। पिछले दिनों हुई वर्षा के दौरान कई मोहल्लों में जलभराव हो गया था। 22 अगस्त को नगर आयुक्त अजय जैन व नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित शर्मा को पत्र लिखकर सेतु निगम के अधिकारियों से हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की गई थी।