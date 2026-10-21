गोरखपुर में खुलेगा लग्जरी का नया ठिकाना, रामगढ़ताल के सामने बनेंगे 300 शानदार लेक व्यू फ्लैट्स

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल के सामने लग्जरी आवास की नई परियोजना विकसित करने के लिए एचपीजीके इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और गैलेंट ग्रुप ने हाथ मिलाया है। दोनों समूह पांच एकड़ भूमि पर करीब 300 लग्जरी फ्लैट बनाएंगे। पाम पैराडाइज से सटी इस भूमि पर लगभग नौ लाख वर्ग फुट निर्माण प्रस्तावित है। रेरा से अनुमोदन के बाद निर्माण शुरू होगा।

रविवार को गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक चंद्र प्रकाश अग्रवाल और एचपीजीके ग्रुप के चेयरमैन अतुल सराफ ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि एचपीजीके जैसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय समूह के साथ साझेदारी गुणवत्तापूर्ण विकास के नए अवसर खोलेगी और गोरखपुर के विकास को नई ऊंचाई देगी।