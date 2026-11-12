लोक आस्था का महापर्व: कल नहाय-खाय के साथ गूंजेंगे छठी मईया के गीत, चार दिनों तक भक्ति में डूबेगा गोरखपुर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 3 लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ शुक्रवार से शुरू हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक तैयारी जोर पकड़ने लगी हैं। बाजारों में रौनक बढ़ गई है तो घरों में साफ-सफाई के साथ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है।

नदी, तालाबों और मोहल्लों में बनाए जा रहे अस्थायी घाटों को सजाने-संवारने का काम भी चल रहा है। व्रतियों के लिए जगह-जगह वेदियां बनाई जा रही हैं। शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू होने वाला यह महापर्व सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूर्ण होगा।

पं. शरदचंद्र मिश्र के अनुसार, छठ महापर्व का पहला दिन नहाय-खाय कहलाता है। इस दिन व्रती स्नान कर शुद्धता और पवित्रता के साथ भोजन तैयार करते हैं। परंपरा के अनुसार कद्दू और चावल का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे कद्दू-भात कहते हैं। इसके साथ ही चार दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो जाती है।