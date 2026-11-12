गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में सहेजी जा रही आयुर्वेद की विरासत, लगाए गए 2089 दुर्लभ औषधीय पौधे

गजाधर द्विवेदी, गोरखपुर। किसी पौधे की पत्ती में छिपी औषधि, किसी पेड़ की छाल में समाया उपचार और किसी फूल की खुशबू में बसी प्रकृति की अनमोल देन... आयुर्वेद की यही वह विरासत है, जिसे हमारे ऋषि-मुनियों ने सदियों के अनुभव से संजोया और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। अब इसी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक खूबसूरत कोशिश महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में आकार ले रही है।

यहां गुजरात के वापी से आए 11 प्रजातियों के 2089 दुर्लभ औषधीय पौधे अपनी जड़ें जमा रहे हैं। आने वाले समय में इनकी हरियाली केवल विश्वविद्यालय परिसर की सुंदरता नहीं बढ़ाएगी, बल्कि आयुर्वेद के ज्ञान, शोध और चिकित्सा की नई संभावनाओं को भी सींचेगी।आज जब आधुनिक जीवनशैली की चुनौतियों के बीच लोग प्राकृतिक चिकित्सा और पारंपरिक ज्ञान की ओर फिर से देख रहे हैं, तब यह पहल विशेष महत्व रखती है।

विश्वविद्यालय परिसर में विकसित हो रहा औषधीय उद्यान विद्यार्थियों के लिए ऐसी जीवंत पाठशाला बनेगा, जहां किताबों में पढ़ी जड़ी-बूटियां उनके सामने सांस लेती नजर आएंगी। वे केवल उनके नाम और गुण याद नहीं करेंगे, बल्कि पौधों को उगते, बढ़ते और औषधीय उपयोग के लिए तैयार होते भी देख सकेंगे।

दरअसल, ये 2089 पौधे महज संख्या नहीं हैं। ये उस ज्ञान परंपरा को सहेजने की कोशिश है, जिसमें प्रकृति को केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का संरक्षक भी माना गया है। इन पौधों की जड़ें जब इस धरती में गहरी होंगी, तो उनके साथ आयुर्वेद की विरासत भी नई पीढ़ी के मन में जगह बनाएगी। यह उद्यान आने वाले समय में प्रकृति, पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक शिक्षा के बीच ऐसा सेतु बनेगा, जहां हर पत्ती एक सीख देगी और हर पौधा आयुर्वेद की सदियों पुरानी कहानी सुनाएगा।



हर पौधे में छिपी है उपचार की एक कहानी

इस उद्यान में शामिल अडुसी यानी वासा का पारंपरिक आयुर्वेद में खांसी, कफ और श्वसन संबंधी समस्याओं में उपयोग होता रहा है। दांती पाचन संबंधी उपचारों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। पिपली पाचन और श्वसन संबंधी आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोगी है तो बहेड़ा त्रिफला का अहम घटक है। चित्रक से चित्रकादि वटी जैसी औषधियां तैयार की जाती हैं। निर्गुंडी का पारंपरिक उपयोग वात संबंधी समस्याओं में होता है।

मधुकरी, अशोक, लोध्रा और श्योनाक भी अपने औषधीय महत्व के लिए जाने जाते हैं। इनमें दिन का राजा नामक पौधा अपनी सुगंधित फूलों के कारण अलग पहचान रखता है। इसके खिलने पर परिसर की आबोहवा भी महक उठेगी। इस तरह यह उद्यान औषधीय उपयोग के साथ प्रकृति की सुंदरता का भी अनुभव कराएगा।