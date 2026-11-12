गोरखपुर विधानसभा चुनाव: ब्राह्मण चेहरों पर भरोसा, पिछड़ों पर भी सियासी दांव

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहा है, भाजपा ने संगठन के स्तर पर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कवायद तेज कर दी है। बुधवार को गोरखपुर क्षेत्र की सभी 62 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की तैनाती इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सहमति से क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने प्रभारियों की घोषणा की है। घोषित सूची में ब्राह्मण चेहरों की संख्या सर्वाधिक है। वहीं पिछड़े वर्ग के नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर सामाजिक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है।

विधानसभा प्रभारियों के माध्यम से पार्टी जहां स्थानीय संगठन की गतिविधियों को गति देगी, वहीं बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, सामाजिक संपर्क और चुनावी माहौल का आकलन भी करेगी। अलग-अलग सामाजिक वर्गों से आने वाले नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने के पीछे संबंधित क्षेत्रों में पार्टी की पहुंच और स्वीकार्यता बढ़ाने की रणनीति भी है।

गोरखपुर जिले की नौ विधानसभा सीटों में गोरखपुर शहर का प्रभारी विवेकानंद वर्मा और ग्रामीण का उमाशंकर साहनी को बनाया गया है। कैम्पियरगंज में राजेंद्र निषाद, पिपराइच में प्रमोद शाही, सहजनवा में जगदंबा श्रीवास्तव, खजनी में आनंद कुमार त्रिपाठी, चौरी चौरा में संतोष दत्त राय, बांसगांव में रमेश सिंह और चिल्लूपार में संतोष राय को जिम्मेदारी मिली है। इस सूची में सवर्ण और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का मेल स्पष्ट दिखाई दे रहा है।