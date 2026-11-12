गोरखपुर में 15 नवंबर के बाद गिरेगा पारा, सुबह-शाम बढ़ेगी ठिठुरन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है। दिन का तापमान अभी 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह रहा है, जबकि सुबह और रात में ठंड महसूस होने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह हल्का कोहरा भी दिख रहा है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 15-16 नवंबर के बाद तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है। इससे सुबह और शाम ठंड बढ़ेगी, हालांकि इस बार सर्दी पिछले वर्षों की तुलना में कम प्रभावी रह सकती है।



मौसम विशेषज्ञ कैलाश पांडेय ने बताया कि अभी मौसम शुष्क है और पछुआ हवा चल रही है। अगले दो से तीन दिनों तक बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान गिर सकता है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों से होते हुए पूर्वांचल तक पहुंचता है। नेपाल सीमा से सटे बहराइच और गोंडा की ओर से गुजरने वाले इस मौसमी सिस्टम से गोरखपुर मंडल में भी ठंड बढ़ सकती है।