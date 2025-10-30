गोरखपुर में 53 करोड़ से बनेगा टू-लेन रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज, नई डिजाइन पर लगी अंतिम मुहर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर कैंट रेलवे क्रासिंग (157 ए स्पेशल) पर टू लेन का ओवरब्रिज बनेगा। इसकी चौड़ाई साढ़े सात मीटर और लंबाई 870 मीटर होगी। रेलवे प्रशासन ने रेलवे क्रासिंग पर 'वाई' आकार के बनने वाले ओवरब्रिज की नई डिजाइन पर अंतिम मुहर लगा दी है। निर्माण संगठन ने निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए लगभग 53 करोड़ रुपये का संशोधित टेंडर भी जारी कर दिया है।

ओवरब्रिज बन जाने से रेल यात्री ही नहीं आमजन का आवागमन भी सुगम हो जाएगा। लोग आसानी से ओवरब्रिज पार कर सकेंगे। गोरखपुर कैंट स्टेशन आवागमन करने वाले यात्रियों के अलावा नंदानगर, झरना टोला, लालगंज, गायत्रीनगर, उंचवा, दरगहिया आदि दर्जन भर मोहल्ले के लाखों लोगों, छात्रों और नौकरीपेशा की आवाजाही सुगम होगी। अब लोगों को क्रासिंग खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

शुरुआत में होना था ये काम शुरुआत में ओवरब्रिज का निर्माण 'एल' आकार में सिंगल लेन में होना था। रेलवे ने डिजाइन भी तैयार कर ली थी। लेकिन एल आकार में पुल के बनने से रेल यात्रियों की आवाजाही तो आसान हो जाती, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता। मोहल्ले के लोगों को घूम कर आवागमन करना पड़ता। लोगों स्टेशन की तरफ मुड़कर फिर नंदानगर की तरफ जाना पड़ता।

पुल के स्टेशन की तरफ मुड़ने के चलते जाम की स्थिति बनने के साथ दुर्घटना की आशंका बनी रहती। अब वाई आकार में पुल का निर्माण होने से स्टेशन आवागमन करने वाले लोगों के साथ ही स्थानीय मोहल्ला के लोगों की आवाजाही भी आसान हो जाएगी। लोग टू लेन ओवरब्रिज पर सीधे बिना बाधा के आवागमन कर सकेंगे।

वाई आकार का ओवरब्रिज आर्मी पब्लिक स्कूल के अंतिम छोर से कैंट स्टेशन तक बनेगा। यह पुल दक्षिण में आर्मी स्कूल से शुरू होकर उत्तर में क्रासिंग पार कर पश्चिम की तरफ स्टेशन की ओर मुड़ेगा, मोड़ पर थोड़ा कर्व होकर नीनाथापा स्कूल की तरफ सीधा हो जाएगा। जो वाई आकार प्रदान करेगा। दरअसल, रेलवे प्रशासन ने कैंट स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकसित तो कर दिया, लेकिन अभी तक समुचित रास्ते की व्यवस्था नहीं कर पाया है।

ऐसे नहीं है कि स्टेशन के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उत्तर की तरफ का रास्ता क्रासिंग होकर ही शहर में प्रवेश करता है। यात्रियों को क्रासिंग पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्रासिंग के चलते यात्रियों का कैंट स्टेशन की तरफ आज तक रुझान नहीं बढ़ पाया। जबकि, रेलवे प्रशासन कैंट स्टेशन से नरकटियागंज, छपरा और वाराणसी रूट पर लोकल ट्रेनों का संचालन करने वाला है। कुछ ट्रेनें चलने भी लगी हैं। कैंट टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है।