Gorakhpur Accident: कुसम्ही जंगल में बस-ट्रक की आमने-सामने टक्कर, पांच घायल
गोरखपुर के कुसम्ही जंगल में तुर्रा नाला पुलिया के पास एक रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में पांच लोग घायल हो गए। कसया से गोरखपुर आ रही बस और सामने से आ रहे ट्रक की टक्कर से दोनों वाहनों को भारी नुकसान हुआ। घायलों में बस चालक, ट्रक चालक, दो यात्री और कंडक्टर शामिल हैं, जिन्हें एम्स गोरखपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने क्रेन की मदद से यातायात बहाल कराया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कुसम्ही जंगल में तुर्रा नाला पुलिया के पास रविवार सुबह रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने हुई भिड़ंत में पांच लोग घायल हो गए। हादसा सुबह करीब आठ बजे हुआ जब कसया से गोरखपुर आ रही रोडवेज बस और सामने से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और बस के शीशे चकनाचूर हो गए।
घटना के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्स थाना पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से एम्स गोरखपुर पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। हादसे में घायल की पहचान बस चालक संतोष तिवारी (निवासी तमकुही, कुशीनगर), ट्रक चालक राकेश (निवासी समरही, संतकबीरनगर), बस यात्री इसहाब अली और मुस्तफा (दोनों फाजिमनगर, कुशीनगर) तथा बस कंडक्टर सुनीता कुमारी (निवासी तारामंडल, गोरखपुर) के रूप में हुई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे और पुलिया पर एक-दूसरे के सामने आ गए। हादसे के बाद करीब 30 मिनट तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को किनारे कर ट्रैफिक बहाल कराया। थानाध्यक्ष एम्स संजय मिश्रा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों की हालत अब सामान्य है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।