Gorakhpur Accident: कुसम्ही जंगल में बस-ट्रक की आमने-सामने टक्कर, पांच घायल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कुसम्ही जंगल में तुर्रा नाला पुलिया के पास रविवार सुबह रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने हुई भिड़ंत में पांच लोग घायल हो गए। हादसा सुबह करीब आठ बजे हुआ जब कसया से गोरखपुर आ रही रोडवेज बस और सामने से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और बस के शीशे चकनाचूर हो गए।

घटना के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्स थाना पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से एम्स गोरखपुर पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। हादसे में घायल की पहचान बस चालक संतोष तिवारी (निवासी तमकुही, कुशीनगर), ट्रक चालक राकेश (निवासी समरही, संतकबीरनगर), बस यात्री इसहाब अली और मुस्तफा (दोनों फाजिमनगर, कुशीनगर) तथा बस कंडक्टर सुनीता कुमारी (निवासी तारामंडल, गोरखपुर) के रूप में हुई है।