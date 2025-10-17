गोरखपुर BRD परिसर में पुलिस की सख्ती बढ़ी, एंबुलेंस व ऑटो सीज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज से मरीजों को बरगला कर निजी अस्पतालों में भर्ती कराने वाले सक्रिय माफिया व डग्गामार एंबुलेंस चालकों के विरुद्ध पुलिस ने फिर सख्ती बढ़ा दी है। बुधवार की रात 10 बजे से मध्य रात्रि के बीच सादी और वर्दी में घूमते हुए गुलरिहा पुलिस ने सात एंबुलेंस और आधा दर्जन आटो पकड़े। यात्री कर अधिकारी रमापति ने वाहनों की जांच कर एंबुलेंस को सीज किया। फिर पंजीकरण और फिटनेस की जांच के लिए आरटीओ को पत्र भेजा गया।

बीआरडी से हायर सेंटर के लिए रेफर महराजगंज के युवक को माफिया ने निजी अस्पताल पहुंचा दिया था। जहां लाखो रुपये जमाकर संचालक ने आपरेशन किया और उसकी मौत हो गई। स्वजन के हंगामा करने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजी। इसके बाद जागरण ने अपने समाचारीय अभियान के तहत पड़ताल करते हुए सक्रिय रोगी माफियाओं पर खबर प्रकाशित की।

जिसका संज्ञान लेकर पुलिस ने बीआरडी परिसर में सख्ती बढ़ा दी। मेडिकल चौकी प्रभारी विकास मिश्रा ने बुधवार को देर रात तक गश्त किए, कई संदिग्धों से पूछताछ की और सात एंबुलेंस समेत आटो पकड़े। जिन वाहनों के चालक ने आकर खड़े होने के कारणों को बताया, पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया।