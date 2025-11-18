गोरखपुर में पीतल फैक्ट्री के गोदाम में सेंधमारी, लाखों की टोटी चोरी कर फरार हुए लुटेरे

संवाद सूत्र, पिपरौली। पीतल टोटी और पलंबर निर्माण फैक्ट्री के गोदाम में सेंधमारी कर चोरों ने लाखों रुपये की टोटी व अन्य सामान चोरी कर लिया। गीडा के सेक्टर 13 स्थित फैक्ट्री संचालक कौशल निगम की तहरीर पर गीडा पुलिस ने नामजद और अज्ञात के विरुद्ध संगठित गिरोह का मुकदमा दर्ज किया है।

कौशल निगम ने पुलिस को बताया कि गोदाम 15 दिनों से बंद था। 16 नवंबर को पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गोदाम में सेंध काटी गई है और पूरा सामान चोरी हो चुका है।

जांच करने पर सामने आया कि चोरी का सामान संजय गुप्ता, रोहित गुप्ता, नागेंद्र निगम, पिंटू, सुधीर जायसवाल तथा कबाड़ी बबलू को बेचा गया है।

थाना प्रभारी गीडा अश्वनी पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर सुंदर, गणेश, टमाटर उर्फ राजवीर सिंह, शिवम, राज, सुमित, दीपक गिरी, संगम गिरी और आठ अज्ञात चोरों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच की जा रही है।