जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मछली पालन के साथ बत्तख पालन, बागवानी और कृषि आधारित गतिविधियां अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उपलब्ध जल संसाधनों और भूमि का समन्वित उपयोग करना होगा। शनिवार को मत्स्य पालन विभाग की ओर से मछुआ बाहुल्य गांव मूसाबार में उपनिदेशक मत्स्य बृजेश कुमार ने मत्स्य पालकों को यह सुझाव दिया।



विश्व मत्स्य पालन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 200 से अधिक मत्स्य पालकों ने प्रतिभाग किया। बृजेश कुमार ने कहा कि मत्स्य पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पोषण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। मंडल में तालाबों, पोखरों और जलाशयों की उपलब्धता को देखते हुए इस क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं से मत्स्य उत्पादन और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने मत्स्य पालकों को जैव परत तकनीक (बायोफ्लाक), पुनर्चक्रण जलकृषि प्रणाली (आरएएस), पंगेसियस एवं तिलापिया जैसी व्यावसायिक मछलियों के वैज्ञानिक पालन, गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज और संतुलित आहार के उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाने और जलीय पर्यावरण के संरक्षण पर भी जोर दिया।