गोरखपुर विश्वविद्यालय में पुस्तक महाेत्सव की तैयारी जोरों पर, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर ज्ञान, संस्कृति और संवाद के संगम का साक्षी बनेगा। जहां एक नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9:30 बजे गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वह विशिष्ट अतिथियों के साथ पुस्तक मेले का अवलोकन करने के साथ ही बच्चों से संवाद कर उन्हें पुस्तकें भेंट करेंगे।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (नेशन बुक ट्रस्ट आफ इंडिया) तथा गोवि के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के अध्यक्ष प्रो.मिलिंद सुदाकर मराठे संबोधित करेंगे। वे पठन संस्कृति को प्रोत्साहित करने तथा समाज में ज्ञान के प्रसार में पुस्तकों की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे।

विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो.पूनम टंडन ने कहा कि गोरखपुर पुस्तक महोत्सव सिर्फ एक मेले का आयोजन नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और संवाद का उत्सव है। यह विद्यार्थियों व शोधार्थियों को पुस्तकों से गहरा संबंध स्थापित करने और चिंतनशील समाज निर्माण की दिशा में प्रेरित करेगा।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि विद्यार्थी पठन–पाठन को अपनी बौद्धिक व व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम बनाएं। यह आयोजन गोवि के लिए एक गौरवपूर्ण अवसर है, जो शिक्षा, संस्कृति और समाज के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता तथा ज्ञानोन्मुख दृष्टि को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पुस्तक प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। अंत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के निदेशक युवराज मलिक आभार ज्ञापित करेंगे।



प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र बांटेंगे सीएम

विवि के एक अन्य कार्यक्रम सैमसंग इनोवेशन कैंपस प्रमाणपत्र वितरण समारोह में भी सीएम मौजूद रहेंगे। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चयनित विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे। उनके साथ सैमसंग इंडिया के प्रेसिडेंट एवं सीईओ जेबी पार्क तथा इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष विनोद शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो.पूनम टंडन करेंगी।

कुलपति ने आयोजन को लेकर कहा कि सैमसंग इनोवेशन कैंपस जैसे कार्यक्रम उच्च शिक्षा को उद्योग–उन्मुख और व्यावहारिक बनाते हैं। यह पहल न केवल विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कोडिंग एवं प्रोग्रामिंग में दक्ष बनाती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, नवाचारी और रोजगारोन्मुख नागरिक के रूप में विकसित करती है।