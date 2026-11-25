जागरण संवाददाता, भटहट, (गोरखपुर)। गुलरिहा क्षेत्र के करमहां बुजुर्ग गांव के बरई टोला में बुधवार सुबह एक युवक का शव आम के बगीचे में पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। गुलरहिया पुलिस आसपास के गांवों में भी सूचना देकर शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। शरीर पर चोट के निशान मिलने अशंका है की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया होगा।

गांव के पूर्व प्रधान के आम के बगीचे की ओर बुधवार सुबह कुछ ग्रामीण गए थे। इसी दौरान उनकी नजर पेड़ से लटक रहे युवक के शव पर पड़ी। यह खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। काफी प्रयास के बाद भी युवक की पहचान नहीं हो सकी।