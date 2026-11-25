जागरण संवाददाता, पीपीगंज (गोरखपुर)। डंपर की टक़्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई। हादसा मंगलवार की रात पीपीगंज थाना क्षेत्र के जसवल-तुर्कवलिया मार्ग पर तुर्कवलिया गांव के मोड़ के पास हुआ।

मृतकों की पहचान पीपीगंज थाना क्षेत्र के बढ़या निवासी 52 वर्षीय मनीराम मद्धेशिया ल और उनके पुत्र 25 वर्षीय अमन मद्धेशिया के रूप में हुई है। दोनों शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।