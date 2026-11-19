जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धर्मशाला बाजार के भरत मिलाप चौक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का विरोध करने पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के महानगर महामंत्री दुर्गेश कुमार कोरी से मारपीट और जातिसूचक गाली देने का मामला सामने आया है।

दुर्गेश की तहरीर पर गोरखनाथ थाना पुलिस ने शांति भंग करने, सार्वजनिक स्थल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, धमकी देने और दलित उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी मनीष जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है।

जटेपुर दक्षिणी के कोरी टोला निवासी दुर्गेश कुमार कोरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार शाम करीब 6:15 बजे वह भरत मिलाप चौक पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में नागरिकों को आमंत्रित कर रहे थे। इसी दौरान सुमेर सागर ताल के पास रहने वाले मनीष जायसवाल वहां पहुंचे।

सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप आरोप है कि वह मुख्यमंत्री और भाजपा के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। दुर्गेश ने विरोध किया तो मनीष ने उनका कालर पकड़ लिया और जातिसूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी।