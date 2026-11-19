कब्र से निकाला गया कुतिया का शव
आजमगढ़ के नुरुद्दीनपुर गांव में पालतू कुतिया की मौत के 18 दिन बाद कब्र से उसके अवशेष निकालकर पोस्टमॉर्टम किया गया।
HighLights
कब्र से निकाले गए पालतू कुतिया के अवशेष।
18 दिन बाद हुआ पोस्टमॉर्टम, मौत की वजह अस्पष्ट।
रंजिश में हत्या का आरोप, पुलिस कर रही जांच।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नुरुद्दीनपुर गांव में पालतू कुतिया की मौत के 18 दिन बाद बुधवार को कब्र से उसके अवशेष निकालकर पोस्टमॉर्टम किया गया। मौके पर पुलिस और तीन चिकित्सकों की टीम पहुंची।
कब्र की खोदाई कर अवशेष बाहर निकाले गए तो शव पूरी तरह सड़ चुका था। ऐसे में चिकित्सक मौत की वजह स्पष्ट नहीं कर सके। टीम ने हड्डियों के कुछ नमूने लेकर परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी।
गौरतलब है कि नुरुद्दीनपुर निवासी शोएब ने 30 अक्टूबर को जीयनपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के अब्दुल वहाब, महताब और अब्दुल रब ने रंजिशन उसकी पालतू कुतिया को लाठी से पीटकर मार डाला।
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