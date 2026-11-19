जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नुरुद्दीनपुर गांव में पालतू कुतिया की मौत के 18 दिन बाद बुधवार को कब्र से उसके अवशेष निकालकर पोस्टमॉर्टम किया गया। मौके पर पुलिस और तीन चिकित्सकों की टीम पहुंची।

कब्र की खोदाई कर अवशेष बाहर निकाले गए तो शव पूरी तरह सड़ चुका था। ऐसे में चिकित्सक मौत की वजह स्पष्ट नहीं कर सके। टीम ने हड्डियों के कुछ नमूने लेकर परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी।