जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नुरुद्दीनपुर गांव में पालतू कुतिया की मौत का मामला अब पोस्टमार्टम तक पहुंच गया है। पड़ोसियों पर पीटकर मार डालने का आरोप लगाने के बाद पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की है।

खास बात यह है कि घटना के 18 दिन बाद जमीन में दफनाए गए शव को खोदकर निकाला जाएगा। इसके बाद तीन चिकित्सकों की टीम मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करेगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए तीन चिकित्सकों की टीम गठित की गई है। डॉ. आनंद, डॉ. उपेंद्र मौर्य और डॉ. बीएल यादव 18 नवंबर को सुबह 11 बजे पोस्टमार्टम करेंगे। विदित हो कि नुरुद्दीनपुर निवासी शोएब ने आरोप लगाया था कि 30 अक्टूबर की शाम गांव के अब्दुल वहाब, महताब और अब्दुल रब ने उसकी पालतू कुतिया को पीटकर मार डाला।

चर्चा का विषय बना मामला विरोध करने पर उसे भी जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित की तहरीर पर जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने 10 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुतिया की मौत की वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है।