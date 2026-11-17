जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन कराने में परिवहन विभाग का दोहरा रवैया सामने आया है। आम वाहन चालकों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं मिलने पर प्रवर्तन टीमें तत्काल चालान कर रही हैं, लेकिन सरकारी विभागों के वाहन बिना वैध प्रमाणपत्र के सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

जिले में पंजीकृत 68 सरकारी वाहनों में दस के पास वैध पीयूसी नहीं है। इसके बावजूद इनके खिलाफ चालान की कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी ओर, पिछले चार महीने में आम वाहन स्वामियों के 4326 चालान किए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रदूषण नियमों का शिकंजा केवल आम वाहन चालकों पर ही क्यों कस रहा है।

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में पंजीकृत सरकारी वाहनों में दस के पास वैध पीयूसी नहीं है। यह आंकड़ा भी उन वाहनों का है, जिनकी जानकारी विभाग के अभिलेखों में उपलब्ध है। ऐसे में आशंका है कि बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के चल रहे सरकारी वाहनों की वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है। विभाग के पास उन्हीं सरकारी वाहनों का ब्योरा है, जो पीयूसी बनवाने के लिए केंद्रों पर पहुंचे हैं। बाकी वाहनों की स्थिति की जांच भी जरूरी है।



आम वाहनों पर सख्ती, सरकारी वाहनों को नोटिस तक