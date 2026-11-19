संवाद सूत्र, बहराइच। घर के सामने खेल रहे बालक पर गुरुवार दोपहर में तेंदुआ ने हमला कर दिया। 10 मीटर तक तेंदुआ बालक को घसीट ले गया। शोर मचाने पर दौड़े परिवारजन के हांका लगाने पर तेंदुआ जंगल की ओर गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

बहराइच वन प्रभाग के नानपारा रेंज के बल्दूपुरवा के गड़ेरियन पुरवा निवासी 10 वर्षीय अंबर गुरुवार दोपहर दो बजे घर के सामने खेल रहा था। तभी तेंदुआ पहुंच गया। तेंदुए ने बालक पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बालक को तेंदुआ करीब 10 मीटर तक घसीट ले गया। बच्चों की चीख़ पुकार पर आसपास के लोग एकत्रित हुए। सभी ने हांका लगाया।