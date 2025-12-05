गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय में सर्जरी से मरीजों को मिला फायदा, संख्या में हुई बढ़ोतरी
गोरखपुर के आयुष विश्वविद्यालय में ऑपरेशन थियेटर शुरू होने से मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है। गुरुवार को एक बुजुर्ग समेत 11 लोगों की सर्जरी हुई और 12 पु ...और पढ़ें
संवादसूत्र, भटहट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के आपरेशन थियेटर में गुरुवार को एक बुजुर्ग सहित 11 लोगों की सर्जरी हुई। 12 पुराने रोगियों के छार सूत्र बदलने के साथ ड्रेसिंग भी की गई। इससे दिनभर रोगियों की भीड़ लगी रही।
आयुष विश्वविद्यालय में आइपीडी की सुविधा शुरू होने से रोगियों के उपचार की सुविधा बढ़ गई है। ओपीडी में चिन्हित रोगियों को आइपीडी में भर्ती करके उपचार किया जा रहा है। सर्जरी के लिए प्रत्येक सप्ताह में गुरुवार निर्धारित किया गया है। इससे रोगियों की भीड़ जुट रही है।
शल्य चिकित्सक डा. मनोज कुमार चौरसिया के नेतृत्व में शल्य चिकित्सा की जा रही है। चिकित्सक ने बताया कि 15 अक्टूबर को शल्य चिकित्सा कक्ष का शुभारंभ होने के बाद से ही सर्जरी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले दिन तीन रोगियों की सर्जरी हुई थी।
दूसरे सप्ताह दस मरीजों का आपरेशन किया गया। सर्जरी के दौरान डा. अबरार आलम, इंटर्नशिप डा. शशि पटेल, स्टाफ नर्स क्षमा शुक्ला की टीम रहती है। चिकित्सक ने बताया कि एक युवती की पीठ पर गांठ सहित अन्य आपरेशन किए गए।
यह भी पढ़ें- मुश्किल में सफर: पटरी से उतरी गोरखधाम और वैशाली एक्सप्रेस की रफ्तार, ठंड के साथ और बढ़ेगी ट्रेनों की लेटलतीफी
प्रभारी कुलपति ने किया निरीक्षण
आयुष विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति एवं वित्त नियंत्रक अतुल तिवारी ने गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, आइपीडी, पंचकर्म विभाग, ओटी और कार्यालय का विस्तृत अवलोकन किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी में आए रोगियों से विश्वविद्यालय की ओर से दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। रोगियों ने उपचार से होने वाले लाभ पर संतुष्टि व्यक्त की।
कार्यालय निरीक्षण के दौरान प्रभारी कुलपति ने कर्मचारियों को समय से उपस्थिति रहने और दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्जरी की संख्या बढ़ने पर खुशी जताई। चिकित्सकों से कहा कि बढ़ती रोगी संख्या विश्वविद्यालय में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता का प्रमाण है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।