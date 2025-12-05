गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय में सर्जरी से मरीजों को मिला फायदा, संख्या में हुई बढ़ोतरी

संवादसूत्र, भटहट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के आपरेशन थियेटर में गुरुवार को एक बुजुर्ग सहित 11 लोगों की सर्जरी हुई। 12 पुराने रोगियों के छार सूत्र बदलने के साथ ड्रेसिंग भी की गई। इससे दिनभर रोगियों की भीड़ लगी रही।

आयुष विश्वविद्यालय में आइपीडी की सुविधा शुरू होने से रोगियों के उपचार की सुविधा बढ़ गई है। ओपीडी में चिन्हित रोगियों को आइपीडी में भर्ती करके उपचार किया जा रहा है। सर्जरी के लिए प्रत्येक सप्ताह में गुरुवार निर्धारित किया गया है। इससे रोगियों की भीड़ जुट रही है।

शल्य चिकित्सक डा. मनोज कुमार चौरसिया के नेतृत्व में शल्य चिकित्सा की जा रही है। चिकित्सक ने बताया कि 15 अक्टूबर को शल्य चिकित्सा कक्ष का शुभारंभ होने के बाद से ही सर्जरी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले दिन तीन रोगियों की सर्जरी हुई थी।