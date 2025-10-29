जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में लाल रंग से रंगकर आलू बेचने का मामला छह महीने पहले भी सामने आया था। तब इसे सहजनवां की मंडी में पकड़ा गया था। उस समय आशंका जताई गई थी कि आलू को रंगा गया है। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने व्यापारियों को चेतावनी भी दी थी। इसके बाद महेवा मंडी में भी व्यापारियों से कहा गया था कि किसी भी हाल में लाल रंग से रंगा आलू नहीं मंगाएंगे लेकिन जैसे ही सख्ती कम हुई, खेल शुरू हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सहायक आयुक्त डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कुछ महीने पहले मंडी सचिव के साथ मिलकर थोक व्यापारियों से बात की गई थी। उन्हें यह आलू न मंगवाने के लिए जागरूक किया गया था। कुछ दिन तक आवक कम रही लेकिन फिर बढ़ गई। फेरिक आक्साइड या आयरन आक्साइड का प्रयोग प्रायः पेंट, सिरेमिक और कास्मेटिक्स में होता है। लेकिन आलू या किसी भी ताजी सब्जी पर कोटिंग के रूप में इसका प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

आयरन आक्साइड से लेपित आलू खाने पर शरीर में धातु जा सकती है। जिससे पेट की गड़बड़ी, उल्टी, मितली हो सकती है। कुछ संवेदनशील व्यक्तियों में आयरन की अधिकता भी हो सकती है। लंबे समय तक सेवन करने से लिवर, गुर्दे और पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। सब्जियों पर आयरन आक्साइड या अन्य कृत्रिम रंगों का प्रयोग खाद्य मिलावट माना जाता है।