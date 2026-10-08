गोरखपुर शहर में पहुंच रही असलहों की खेप, मध्य प्रदेश-हरियाणा नया रूट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के साथ ही आसपास के जिलों में असलहा पहुंचाने के लिए तस्करों ने मध्य प्रदेश और हरियाणा को नया सप्लाई रूट बना लिया है। हाल में पकड़े गए असलहा तस्करों से पूछताछ और बरामदगी के बाद पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

पुलिस के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 200 से अधिक असलहे गोरखपुर और आसपास के जिलों में पहुंचाकर बेचे जाने की जानकारी सामने आई है। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि मध्य प्रदेश और हरियाणा से हथियार किन माध्यमों से गोरखपुर पहुंचे और यहां किन लोगों तक उनकी सप्लाई हुई।

सोमवार की रात में मिर्जापुर के रहने वाले रितेश दत्त त्रिपाठी से पूछताछ में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का नाम सामने आया। रितेश के कब्जे से दो .32 बोर पिस्टल मिली जिसे उसने प्रयागराज के नैनी निवासी राजू यादव के साथ जाकर खरीदी थी। तस्कर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब राजू यादव की भूमिका और बुरहानपुर में पिस्टल उपलब्ध कराने वाले लोगों की जानकारी जुटा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि सिक्टौर में रहने वाले जिस डाक्टर को असलहा देने के लिए रितेश गोरखपुर आाय था वह कौन है।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में पिछले तीन वर्षों के दौरान गोरखपुर और आसपास के जिलों में 200 से अधिक पिस्टल की बिक्री की जानकारी सामने आई है। यह संख्या अलग-अलग मामलों में पकड़े गए तस्करों से मिली जानकारी के आधार पर जांच का हिस्सा है।