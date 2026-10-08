गोरखपुर-गोंडा रूट पर सफर करने से पहले पढ़ें यह खबर, 10-11 को निरस्त रहेंगी 12 ट्रेनें; 26 का बदल जाएगा मार्ग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर स्थित स्वामी नारायण छपिया-मसकनवा-लखपतनगर-मनकापुर स्टेशनों के मध्य 10 व 11 अक्टूबर को आटोमेटिक ब्लाक सिग्नल सिस्टम लगाने का कार्य होगा। इस कार्य के लिए ट्रेनों का ब्लाक रहेगा। ब्लाक के चलते दस व 11 अक्टूबर को 12 पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहेंगी। विभिन्न तिथियों में 26 ट्रेनें मार्ग बदलकर चलाई जाएंगी। कुछ रास्ते में रुककर चलेंगी।



निरस्त रहने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

10 एवं 11 अक्टूबर को चलने वाली 55093 गोरखपुर-गोंडा सवारी गाड़ी।

11 एवं 12 अक्टूबर को चलने वाली 55094 गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी।

12 एवं 13 अक्टूबर को चलने वाली 55073 गोरखपुर-बढ़नी सवारी गाड़ी।

10 एवं 11 अक्टूबर को चलने वाली 55071/55072 नकहा जंगल-नौतनवा-नकहा जंगल सवारी गाड़ी।

10 एवं 11 अक्टूबर को चलने वाली 75117/75118 गोरखपुर-बढ़नी गोरखपुर डेमू गाड़ी।

10 अक्टूबर को चलने वाली 65115/65116 भटनी-अयोध्या धाम जं.-भटनी मेमू गाड़ी।

मार्ग बदलकर चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें