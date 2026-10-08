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गोरखपुर-गोंडा रूट पर सफर करने से पहले पढ़ें यह खबर, 10-11 को निरस्त रहेंगी 12 ट्रेनें; 26 का बदल जाएगा मार्ग

By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
Published: Thu, 08 Oct 2026 07:32 AM (IST)

गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर 10 और 11 अक्टूबर को ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम के कार्य के कारण 12 पैसेंजर ट्रेनें ...और पढ़ें

स्वामी नारायण छपिया-मनकापुर स्टेशन के बीच लग रहा आटोमेटिक ब्लाक सिग्नल सिस्टम। जागरण

स्वामी नारायण छपिया-मनकापुर स्टेशन के बीच लग रहा आटोमेटिक ब्लाक सिग्नल सिस्टम। जागरण

HighLights

  1. गोरखपुर-गोंडा खंड पर सिग्नल सिस्टम का कार्य होगा।

  2. 10 और 11 अक्टूबर को ट्रेनों का ब्लॉक रहेगा।

  3. 12 ट्रेनें निरस्त, 26 ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर स्थित स्वामी नारायण छपिया-मसकनवा-लखपतनगर-मनकापुर स्टेशनों के मध्य 10 व 11 अक्टूबर को आटोमेटिक ब्लाक सिग्नल सिस्टम लगाने का कार्य होगा। इस कार्य के लिए ट्रेनों का ब्लाक रहेगा। ब्लाक के चलते दस व 11 अक्टूबर को 12 पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहेंगी। विभिन्न तिथियों में 26 ट्रेनें मार्ग बदलकर चलाई जाएंगी। कुछ रास्ते में रुककर चलेंगी।

निरस्त रहने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

  • 10 एवं 11 अक्टूबर को चलने वाली 55093 गोरखपुर-गोंडा सवारी गाड़ी।
  • 11 एवं 12 अक्टूबर को चलने वाली 55094 गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी।
  • 12 एवं 13 अक्टूबर को चलने वाली 55073 गोरखपुर-बढ़नी सवारी गाड़ी।
  • 10 एवं 11 अक्टूबर को चलने वाली 55071/55072 नकहा जंगल-नौतनवा-नकहा जंगल सवारी गाड़ी।
  • 10 एवं 11 अक्टूबर को चलने वाली 75117/75118 गोरखपुर-बढ़नी गोरखपुर डेमू गाड़ी।
  • 10 अक्टूबर को चलने वाली 65115/65116 भटनी-अयोध्या धाम जं.-भटनी मेमू गाड़ी।


मार्ग बदलकर चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

  • 10 अक्टूबर को चलने वाली 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलेगी।
  • 11 अक्टूबर को चलने वाली 22549 गोरखपुर-प्रयागराज जं. वंदे भारत एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के रास्ते चलेगी।
  • 09 अक्टूबर को चलने वाली 15949 डिब्रुगढ़-गोमती नगर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-वाराणसी जं.-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलेगी।
  • 10 अक्टूबर को चलने वाली 12565 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा के रास्ते चलेगी।
  • 10 अक्टूबर को चलने वाली 15561 दरभंगा-गोमती नगर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के रास्ते चलेगी।
  • 10 अक्टूबर को चलने वाली 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलेगी।
  • 10 अक्टूबर को चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलेगी।
  • 09 अक्टूबर को चलने वाली 04013 लौकहा बाजार-आनन्द विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा के रास्ते चलेगी।
  • 09 अक्टूबर को चलने वाली 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-वाराणसी जं.-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलेगी।
  • 10 अक्टूबर को चलने वाली 19726 दरभंगा-खातीपुरा अमृत भारत एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा के रास्ते चलेगी।
  • 10 अक्टूबर को चलने वाली 15273 रक्सौल-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा के रास्ते चलेगी।
  • 10 अक्टूबर को चलने वाली 14673 जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-बलिया-फेफना-इन्दारा-मऊ-शाहगंज-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलेगी।
  • 09 अक्टूबर को चलने वाली 15654 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलेगी।
  • 09 अक्टूबर को चलने वाली 15903 डिब्रुगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलेगी।
  • 10 अक्टूबर को चलने वाली 12556 बठिण्डा-गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलेगी।
  • 11 अक्टूबर को चलने वाली 12511 गोरखपुर-तिरुवनन्तपुरम उत्तर (कोच्चुवेली) एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा के रास्ते चलेगी।

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रास्ते में रुककर चलने वाली ट्रेनें

  • 10 अक्टूबर को चलने वाली 14213 वाराणसी जं.-नेपालगंज रोड एक्सप्रेस, नेपालगंज रोड के स्थान पर अयोध्या धाम स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी।
  • 11 अक्टूबर को चलने वाली 14214 नेपालगंज रोड-वाराणसी जं. एक्सप्रेस, नेपालगंज रोड के स्थान पर अयोध्या धाम स्टेशन से चलाई जायेगी।

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