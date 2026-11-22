गोरखपुर में सायरन बजते ही चारों तरफ छाया अंधेरा, होने लगी बमबारी, सुरक्षित जगह पहुंचाए गए लोग
गोरखपुर में नागरिक सुरक्षा विभाग ने हवाई हमले जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया।
HighLights
गोरखपुर में नागरिक सुरक्षा विभाग ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया।
हवाई हमले जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी परखी गई।
सायरन बजते ही अंधेरा छा गया, लोगों को जागरूक किया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तारामंडल क्षेत्र में रविवार को शाम 6.05 बजे सायरन बजते ही चारो तरफ अंधेरा छा गया। जो जहां था वही ठहर गया, खाली मैदान में पहुंचे लोग जमीन पर लेटकर अपने कानों को बंद कर लिए।
इसी बीच दुश्मन देश के विमानों ने अचानक बमबारी शुरू कर दी। नागरिक सुरक्षा की टीम सायरन बजाते हुए लोगों को सचेत किया और अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। इसके बाद टीम मकानों में फंसे लोगों को बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया।
बमबारी में घायलों को चिकित्सकों की टीम एम्बुलेंस से अस्पताल ले गई। 45 मिनट तक चले हवाई हमले और बचाव कार्य के बाद एक बार फिर सायरन बजा, लाइट आई और सभी ने राहत की सांस ली।
यह कोई हमला नहीं, हवाई हमले जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से ब्लैकआउट एवं एयर रेड माक ड्रिल का आयोजन किया गया था।
अभ्यास के दौरान हवाई हमले की संभावित स्थिति का प्रदर्शन कर लोगों को सुरक्षा के उपाय बताए गए। नागरिकों को प्रकाश व्यवस्था बंद रखने, सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने और सतर्क रहने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही आपातकाल में प्रशासन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देशों का पालन करने की जानकारी दी गई।