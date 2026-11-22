जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तारामंडल क्षेत्र में रविवार को शाम 6.05 बजे सायरन बजते ही चारो तरफ अंधेरा छा गया। जो जहां था वही ठहर गया, खाली मैदान में पहुंचे लोग जमीन पर लेटकर अपने कानों को बंद कर लिए।

इसी बीच दुश्मन देश के विमानों ने अचानक बमबारी शुरू कर दी। नागरिक सुरक्षा की टीम सायरन बजाते हुए लोगों को सचेत किया और अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। इसके बाद टीम मकानों में फंसे लोगों को बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया।