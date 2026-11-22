राजीव रंजन, गोरखपुर। सरकारी भूमि पर कहीं दुकानें तो कहीं दूसरे निर्माण खड़े कर दिए गए थे। कई जगहों पर बेशकीमती भूमि पर वर्षों से कब्जा था। नगर निगम ने अभियान चलाकर ऐसे भूमि को कब्जामुक्त कराकर अपने लैंड बैंक में जबरदस्त इजाफा किया है। अब नगर निगम ने ऐसी भूमि को अपने कब्जे में लेकर शहर के विकास के लिए उनका रास्ता खोल दिया है।

165 गांवों में चलाए गए अभियान के दौरान 169 स्थानों से 60.690 हेक्टेयर सरकारी भूमि खाली कराई गई है। करीब 149.89 एकड़ में फैली इस भूमि की अनुमानित कीमत 2,000 करोड़ रुपये बताई गई है। खास बात यह है कि नगर निगम ने अब इस संपत्ति पर शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दिया है।

मुक्त कराई गई भूमि का ब्योरा नगर निगम के अभिलेखों में 297 गाटा नंबरों के रूप में दर्ज है। इनमें कई स्थान ऐसे हैं, जहां जमीन की कीमत करोड़ों रुपये में है। इन संपत्तियों को कब्जामुक्त कराने के बाद इनके उपयोग की योजना तैयार की गई है। इससे शहर में सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए जमीन की उपलब्धता बढ़ेगी।



चार स्थानों की भूमि की कीमत ही 1100 करोड़ रुपये से अधिक

कब्जामुक्त कराई गई भूमि में एकला बांध के पास बगिया टोला की भूमि सबसे अधिक मूल्यवान बताई गई है। इसकी अनुमानित कीमत 364 करोड़ रुपये है। मेवातीपुर उर्फ चैनपुर में घोष कंपनी चौराहे की जमीन 297 करोड़ रुपये की है।

मेहदवा में पुलिस चौकी ट्रांसपोर्ट नगर के दक्षिण स्थित भूमि का मूल्य 234.45 करोड़ और गुलरिहा थाने के पश्चिम की जमीन का मूल्य 205 करोड़ रुपये आंका गया है। इन चार स्थानों की जमीन का कुल अनुमानित मूल्य ही 1,100 करोड़ रुपये से अधिक है।

इसके अलावा जटेपुर में शिप्रा लान के बगल की जमीन 45 करोड़, सहारा स्टेट गेट के सामने सिक्टौर की जमीन 30 करोड़ और मेहदवा में आकृति शोरूम आर्बिट के पूर्व की भूमि 22.20 करोड़ रुपये की है। बशारतपुर में सुइडिया कुआं के पास की जमीन का मूल्य 20.16 करोड़ और झरवा खिरवनिया मार्ग की जमीन का मूल्य 18.80 करोड़ रुपये है।