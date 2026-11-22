जागरण संवाददाता, (जंगल कौड़िया) गोरखपुर। चिलुआताल क्षेत्र के प्रतापपुर स्थित किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के केबिन से एक लाख 41 हजार 819 रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना 11 नवंबर की बताई जा रही है।

आरोप है कि एक व्यक्ति कर्मचारी से पूछताछ करने के बहाने केबिन में पहुंचा और मौका पाकर काउंटर की दराज में रखे बिक्री के रुपये लेकर फरार हो गया। पेट्रोल पंप संचालक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रतापपुर निवासी राम सिंह के अनुसार, 11 नवंबर को पेट्रोल पंप की बिक्री के एक लाख 41 हजार 819 रुपये पालीथिन में रखकर केबिन के काउंटर की दराज में रखे गए थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति केबिन में पहुंचा और वहां मौजूद कर्मचारी से पंप मालिक के बारे में पूछताछ करने लगा। आरोप है कि इसी बीच उसने दराज से रुपये निकाले और पैंट की जेब में रखकर बाहर निकल गया। इसके बाद वह बाइक से फरार हो गया।

कुछ देर बाद राम सिंह के बेटे विवेक सिंह पेट्रोल पंप पहुंचे और कर्मचारी से बिक्री के रुपये मांगे। कर्मचारी ने दराज में रुपये रखे होने की जानकारी दी। जांच करने पर रकम गायब मिली। इसके बाद पेट्रोल पंप पर लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दो बार केबिन में आता-जाता दिखाई दिया।