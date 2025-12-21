टूट गई थी रीढ़ की हड्डी, महिला थी परेशान, गोरखपुर एम्स में इलाज से मिली राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स के हड्डी रोग के डाक्टरों ने पहली बार रीढ़ की हड्डी की मिनिमली इनवेसिव सर्जरी (एमआइएस) कर 51 वर्षीय महिला को बड़ी राहत दी है। छोटे चीरे से रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कर डाॅक्टरों ने इतिहास रच दिया। एम्स प्रशासन ने डाक्टरों को बधाई दी है। इसके साथ ही एम्स में एमआइएस की राह भी खुल गई है। इसका लाभ रोगियों को मिलेगा।

बलिया की रहने वाली 51 वर्षीय महिला की रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) की दूसरी कशेरुका एलटू गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कई अस्पतालों में दिखाने के बाद स्वजन महिला को लेकर एम्स के हड्डी रोग विभाग में आए। यहां विभागाध्यक्ष डा. अजय भारती ने परीक्षण किया। महिला का मल-मूत्र पर भी नियंत्रण नहीं था। इसके बाद डाॅ. अजय भारती के नेतृत्व में आपरेशन किया गया।



इस तकनीक का उपयोग

एम्स गोरखपुर के डाॅक्टरों ने इस जटिल स्थिति में मिनिमली इनवेसिव पोस्टीरियर लांग सेगमेंट पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन, इंडेक्स लेवल स्क्रू आगमेंटेशन तथा पोस्टीरियर डिकम्प्रेशन (हेमीलैमिनेक्टामी) तकनीक का उपयोग किया। इस आधुनिक तकनीक से रीढ़ की हड्डी को स्थिर किया जाता है। इसमें बहुत छोटे चीरे लगाए जाते हैं। इससे ऑपरेशन में कम रक्तस्राव होता है। साथ ही दर्द कम रहता है और रोगी जल्द स्वस्थ होता है।