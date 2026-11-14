गोरखपुर में बाबा को न्याय दिलाने के लिए पोती की लड़ाई, एसएसपी के हस्तक्षेप से मिली सफलता

संवाद सूत्र, बड़हलगंज, गोरखपुर। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बाबा को न्याय दिलाने के लिए पोती को थाने से लेकर पुलिस के उच्चाधिकारियों तक गुहार लगानी पड़ी। दो बार थाने जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपित युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

चौबौली गांव निवासी शिखा कुमारी के अनुसार, 26 अक्टूबर को भीटी बाल गांव निवासी मोनू त्रिपाठी ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनके बाबा को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाबा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके इलाज और दवाइयों पर परिवार को काफी रुपये खर्च करने पड़े।