गोरखपुर में व्यापारी के चालक से 9.70 लाख की लूट, बाइक सवार चार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

जागरण सवाददाता, गोरखपुर। चिलुआताल के चिउटहा पुल के पास बुधवार देर रात बाइक सवार चार बदमाशों ने कम्पाइन व्यापारी के चालक से 9.70 लाख रुपये लूट लिए। यह रकम मेडिकल कालेज रोड स्थित एक ब्यक्ति के यहा से उठाए गये थे। व्यापारी के निर्देश पर चालक रुपये लेकर महराजगंज के फरेंदा स्थित दुकान पर जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

महराजगंज के व्यापारी आशीष ने अपने चालक टुन्नू प्रजापति को बुधवार शाम मेडिकल कालेज के पास एक ब्यक्ति के यहां कम्पाइन के रखे रुपये को लेने के लिए भेजा था। चालक ने करीब 9 लाख 70 हजार रुपये लिए और उन्हें लेकर कार से फरेंदा की ओर रवाना हुआ। रात करीब आठ बजे के आसपास जब वह चिउटहा पुल के पास पहुंचा, तभी दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोका।