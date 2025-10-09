Language
    गोरखपुर में व्यापारी के चालक से 9.70 लाख की लूट, बाइक सवार चार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

    By JITENDRA KUMAREdited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:48 AM (IST)

    गोरखपुर के चिलुआताल में बुधवार देर रात बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के ड्राइवर से 9.70 लाख रुपये लूट लिए। ड्राइवर मेडिकल कॉलेज रोड से पैसे लेकर फरेंदा जा रहा था, तभी चिउटहा पुल के पास बदमाशों ने उसे रोका और धमकाकर पैसे छीन लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला।

    लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंचा व्यापारी आशीष का भाई आदित्य चौधरी। जागरण

    जागरण सवाददाता, गोरखपुर। चिलुआताल के चिउटहा पुल के पास बुधवार देर रात बाइक सवार चार बदमाशों ने कम्पाइन व्यापारी के चालक से 9.70 लाख रुपये लूट लिए। यह रकम मेडिकल कालेज रोड स्थित एक ब्यक्ति के यहा से उठाए गये थे। व्यापारी के निर्देश पर चालक रुपये लेकर महराजगंज के फरेंदा स्थित दुकान पर जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

    महराजगंज के व्यापारी आशीष ने अपने चालक टुन्नू प्रजापति को बुधवार शाम मेडिकल कालेज के पास एक ब्यक्ति के यहां कम्पाइन के रखे रुपये को लेने के लिए भेजा था। चालक ने करीब 9 लाख 70 हजार रुपये लिए और उन्हें लेकर कार से फरेंदा की ओर रवाना हुआ। रात करीब आठ बजे के आसपास जब वह चिउटहा पुल के पास पहुंचा, तभी दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोका।

    बदमाशों ने चालक को धमकाकर रुपये से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। घटना के बाद चालक ने किसी तरह व्यापारी को फोन कर सूचना दी। व्यापारी ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी।

    सूचना मिलते ही एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज और चिलुआताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन देर रात तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल सका।

     

     

    घटना के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। बदमाशों के आने-जाने के रास्तों की पहचान की जा रही है। चालक ने देरी से सूचना दी है, जिससे मामला संदिग्ध भी लग रहा है।

    -

    जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एसपी नार्थ