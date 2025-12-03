Language
    गोरखपुर में अपना घर बसाने की प्‍लान‍िंग कर रहे लोगों के ल‍िए खुशखबरी! राप्तीनगर टाउनशिप में और 430 भूखंडों की बुकिंग शुरू

    By Arun Chand Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:45 PM (IST)

    गोरखपुर में अपना घर बसाने की योजना बना रहे लोगों के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने एक और अवसर उपलब्ध कराया है। प्राधिकरण ने राप्तीनगर विस्तार ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में अपना घर बसाने की योजना बना रहे लोगों के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने एक और अवसर उपलब्ध कराया है। प्राधिकरण ने राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी योजना के तहत कुल 430 आवासीय भूखंडों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। इच्छुक आवेदक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर आनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

    मानबेला क्षेत्र में विकसित की जा रही राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप में पहले ही 400 से अधिक प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं। अब बचे हुए प्लाटों को फिर से आम जनता के लिए खोला गया है। इस बार सबसे अधिक संख्या एचआइजी श्रेणी के प्लाटों की है।

    एचआइजी श्रेणी में 151 से 200 वर्ग मीटर तक के 127 प्लाट, 201 से 250 वर्ग मीटर तक 95 प्लाट और 251 से 300 वर्ग मीटर तक 47 प्लाट उपलब्ध हैं।

    ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 35 वर्ग मीटर तक के 90 प्लाट, एलआइजी श्रेणी में 36 से 50 वर्ग मीटर के 13 प्लाट उपलब्ध हैं। एमआइजी प्रथम श्रेणी में 51 से 75 वर्ग मीटर का एक प्लाट और एमआइजी तृतीय श्रेणी में 101 से 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 5 प्लॉट शामिल हैं।

    अब तक एचआईजी और सुपर एचआइजी श्रेणी के प्लाटों को कामर्शियल भूमि की तरह ई-नीलामी में रखा जाता था, लेकिन लोगों के कम आवेदन मिलने के कारण जीडीए बोर्ड ने इसे भी ई-लाटरी से आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे आम आवेदकों को इन श्रेणियों में भी बेहतर मौका मिलेगा।

    प्लॉटों के दाम (प्रति वर्ग मीटर)

    ईडब्ल्यूएस – 38,300
    एलआइजी – 39,120
    एमआइजी प्रथम – 42,000
    एमआइजी तृतीय – 42,000
    एचआइजी – 43,882
    सुपर एचआइजी – 44,392