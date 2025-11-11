UP Panchayat Election: 368 नए बूथ बने, राजनीतिक दलों से मांगी आपत्ति

जागरण संवददाता, गोरखपुर। जिले में 368 नए बूथ बनाए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के तहत गोरखपुर जिले में मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन और पुनर्निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया है। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर किए गए इस पुनरीक्षण के क्रम में अधिकतम 1200 मतदाता प्रति केंद्र के मानक के अनुसार नए मतदेय स्थल चिन्हित किए गए हैं।

इस संबंध में सोमवार की शाम 5:30 बजे कलेक्ट्रेट स्थित पर्यटन भवन सभागार में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने सभी दलों के प्रतिनिधियों को बढ़े हुए बूथों की जानकारी देते हुए उन्हें इसपर आपत्ति या सुझाव मांगे हैं।

बैठक में बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के बाद अब विधानसभा क्षेत्र कैम्पियरगंज में मतदेय स्थलों की संख्या 393 से बढ़कर 438, पिपराइच में 408 से 449, गोरखपुर शहर में 417 से 457, गोरखपुर ग्रामीण में 399 से 435, सहजनवां में 421 से 451, खजनी (अ.जा.) में 407 से 455, चौरीचौरा में 364 से 403, बांसगांव (अ.जा.) में 405 से 444 और चिल्लूपार में 465 से बढ़कर 515 हो गई है।