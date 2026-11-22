जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शनिवार की शाम वैवाहिक समारोहों के नाम रही। कहीं बैंड-बाजे की गूंज थी तो कहीं शहनाई की मधुर धुन। दूल्हे के स्वागत में फूल बरसाए जा रहे थे। शुभ विवाह मुहूर्त ने शहर को उत्सव के रंग में रंग दिया। मैरिज हाल, होटल और मोहल्लों के खाली मैदान तक खुशियों के आंगन बन गए। हर तरफ सजावट, रोशनी और रिश्तों की गर्माहट नजर आई।

विवाह का अच्छा मुहूर्त मिलने के कारण शनिवार को शहर के लगभग सभी मैरिज हाल और होटल बुक रहे। जगह की कमी के चलते कई परिवारों ने मोहल्लों में खाली स्थानों पर भी विवाह समारोह आयोजित किए। सिविल लाइंस, गोलघर, पादरी बाजार, रुस्तमपुर, कूड़ाघाट, आर्यनगर समेत शहर के लगभग सभी मोहल्लों में शादी की रौनक छाई रही। अनुमानित तौर पर शहर ने इस दिन करीब 300 बरातों का स्वागत किया।

सड़कें भी इस उत्सव की साक्षी बनीं। बैंड-बाजे और ढोल-नगाड़ों की धुन पर थिरकते बराती दूल्हे के साथ विवाह स्थल की ओर बढ़ते दिखाई दिए। रंग-बिरंगी रोशनी से सजे वाहन, घोड़ी पर सवार दूल्हे और स्वागत में खड़े परिजन हर दृश्य को यादगार बना रहे थे। कई जगह बरात के गुजरने से सड़कें कुछ देर के लिए उत्सव का रास्ता बन गईं। राहगीर भी इस उल्लास को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके।